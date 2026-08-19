Ученые собрали более 100 тысяч долларов на исследование сурков через OnlyFans

В США собрали более 100 тысяч долларов на исследование сурков через OnlyFans

Фото: www.globallookpress.com/Gerhard Kraus

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Аккаунт, посвященный животным, запустили в июне.

Американские ученые собрали более 100 тысяч долларов на продолжение исследования желтобрюхих сурков. Часть денег они получили благодаря аккаунту с видео о животных на платформе OnlyFans. Еще больше средств принесла криптовалюта, которую создали сторонники научного проекта. Об этом сообщило издание The Guardian.

Исследование сурков продолжается с 1962 года. Ученые наблюдают за животными в биологической лаборатории в Колорадо. Из-за сокращения финансирования проект оказался под угрозой закрытия.

В июне исследователи запустили аккаунт OnlyMarms на OnlyFans. Там публикуют обычные видео с сурками: животные бегают по камням и заходят в свои норы. За это время аккаунт принес около шести тысяч долларов.

Затем сторонники проекта создали криптовалюту $OnlyMarms. Все комиссии от операций с ней решили передавать ученым. За две недели таким способом удалось собрать более 88 тысяч долларов. Еще часть средств поступила от людей, которые решили напрямую поддержать исследование.

В итоге ученые получили более 100 тысяч долларов. Эти деньги позволят продолжить наблюдения за сурками еще на один год.

Исследователи изучают, как изменение климата влияет на животных. Из-за более долгого лета и коротких зим сурки стали набирать вес. При этом из-за небольшого количества снега зимой часть животных погибла во время спячки. Снег помогает им сохранять тепло в норах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США исследователи из Калифорнийского университета начали публиковать платный контент с желтобрюхими сурками на платформе OnlyFans, чтобы собрать средства на продолжение научной деятельности.

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