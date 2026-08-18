В Китае при загадочных обстоятельствах погибли четверо российских моряков

Фото: 5-tv.ru

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Родственники отказываются от кремации без вскрытия.

Четыре жителя Владивостока скончались на судне в Китае при невыясненных обстоятельствах в конце июля — начале августа. Об этом 5-tv.ru рассказала супруга одного из погибших.

Речь идет о судне компании «Островной краб». Женщина пояснила: ее муж прилетел в Китай 23 июля, чтобы перегнать судно во Владивосток. Путь должен был занять десять дней, но приморец перестал выходить на связь. В конце июля она связалась с компанией, где заверили, что все в порядке, а позже супруг сам позвонил и сказал, что экипаж ждет выхода в море. Однако 2 августа женщине сообщили о его гибели.

В компании предположили, что моряк умер от жары — в тот день температура в каюте могла достигать 38-42 градусов. Супруга утверждает, что муж прошел медкомиссию, и проблем с сердцем у него не выявили. Позже она узнала о еще двух смертях на судне — 26 и 30 июля погибли еще двое мужчин.

Представитель компании настаивает на версии несчастного случая и предлагает кремировать тела без вскрытия, однако родственники отказываются. Женщина, на плечах которой осталась забота о несовершеннолетних детях, один из которых имеет инвалидность, обратилась в полицию и Следственный комитет. Тела погибших остаются в Китае, судно во Владивосток не вернулось.

Обстоятельства гибели моряков продолжают выяснять.

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