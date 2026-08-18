Прокурор потребовал смертной казни для «красивой убийцы» из Кореи

Фото: legion-media/Nikolay Tsuguliev

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Девушка стала известна в соцсетях задолго до того, как раскрылись детали дела.

Прокуратура Южной Кореи выступила с требованием назначить смертную казнь Ким Со Ен, обвиняемой в убийстве двух мужчин. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По версии следствия, 20-летняя Ким приглашала мужчин в мотель в сеульском районе Канбук. Там она добавляла лекарственные препараты в их напитки. Два человека после этого скончались, еще одну возможную жертву удалось спасти.

Следователи считают, что девушка могла использовать знакомства с мужчинами для посещения дорогих ресторанов и отелей. После проведения экспертизы Ким Со Ен признали психопаткой.

Дело о двух смертях

Ким была задержана в феврале по подозрению в преступлениях, которые произошли в конце января и начале февраля. Гособвинение запросило для нее высшую меру наказания.

«Восемнадцатого августа во время заседания в Уголовной коллегии № 14 Северного районного суда Сеула прокурор запросил для госпожи Ким смертную казнь», — говорится в сообщении агентства Yonhap.

Родственники погибших перед заседанием заявили, что считают такое наказание справедливым из-за тяжести преступлений и особой жестокости Ким.

Обвиняемая объяснила свои действия

Во время суда Ким Со Ен утверждала, что добавила мужчинам лекарства после того, как якобы столкнулась с нежелательными прикосновениями с их стороны.

В Южной Корее смертная казнь формально сохраняется, однако фактически не применяется уже несколько десятилетий. Последний раз такой приговор приводили в исполнение в декабре 1997 года.

Слава в соцсетях после ареста

До появления подробностей дела Ким получила широкое внимание в южнокорейском сегменте интернета. Пользователи обсуждали ее фотографии из Instagram*, где внешность девушки была сильно изменена с помощью фильтров и ретуши. Некоторые пользователи, впечатленные созданным образом, даже высказывали мнение о невиновности девушки и призывали освободить ее.

Позже прокуратура Сеула опубликовала фотографии Ким без обработки — в анфас и профиль. После этого многие пользователи отметили значительную разницу между реальным изображением девушки и снимками из соцсетей, а реакция аудитории резко изменилась.

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