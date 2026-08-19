Кабачки атакуют: куда деть гору урожая и что из нее приготовить

Шеф-повар Прокофьев: если кабачков слишком много, их лучше раздать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; Архив Антона Прокофьева; 5-tv.ru

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Один простой прием поможет не дать летнему урожаю пропасть зря.

Шеф-повар Антон Прокофьев в беседе с 5-tv.ru рассказал, что делать, если кабачков оказалось столько, что домашняя кухня уже не справляется с урожаем. По его словам, овощи можно мариновать, солить, жарить, перерабатывать в икру и даже готовить из них варенье.

«Раздавать друзьям, родственникам и соседям», — назвал Прокофьев самый простой способ избавиться от излишков.

При этом шеф посоветовал не ждать, когда плоды вырастут до внушительных размеров. Молодые кабачки отличаются нежной кожицей и плотной мякотью, поэтому не требуют сложной подготовки и хорошо подходят для приготовления различных блюд.

«Кабачок хорош, когда он маленький, молодой. У него нежная кожица, нежная, достаточно упругая мякоть», — отметил повар.

Если же овощ уже успел превратиться в настоящего гиганта, его свойства меняются. Мякоть становится более водянистой и теряет плотность. Кожицу у такого кабачка приходится срезать, хотя именно в ней содержится немало полезных веществ.

Из крупных плодов можно приготовить кабачковую икру, сделать заготовки на зиму, замариновать или засолить овощи. Еще один вариант — кабачковые оладьи. Прокофьев также упомянул варенье, но отметил, что такой способ требует дополнительных хлопот.

Заморозка тоже возможна, однако шеф не назвал ее лучшим решением для большого количества кабачков. После размораживания овощ становится более водянистым, поэтому использовать его в привычных блюдах уже сложнее.

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