Ученые поставили точку в вопросе подлинности мощей Дмитрия Донского в Кремле

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Реставрационные работы помогли получить доступ к святыне, которую веками хранили в соборе.

Подлинность мощей князя Дмитрия Донского подтвердили специалисты в ходе антропологического исследования. Об этом сообщили в Русской православной церкви.

Представитель РПЦ рассказал, что проверка проводилась во время реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля. В результате специалисты подтвердили, что в саркофаге находятся останки Дмитрия Донского.

Доступ к мощам удалось получить после того, как была обнаружена поврежденная плита саркофага. Это позволило провести необходимые исследования и установить их принадлежность.

Ранее ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского прибыл в Россию с греческого острова Корфу. Святыню доставили для поклонения верующих, а встреча в московском аэропорту Шереметьево прошла в торжественной обстановке.

Как сообщила пресс-секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина, мощи одного из самых почитаемых христианских святых будут находиться в России до 20 сентября.

По ее словам, период пребывания ковчега со святыней продлится с 17 августа по 20 сентября. Доступ к мощам святителя Спиридона будет открыт для верующих в рамках программы принесения святыни.

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