Умерла заслуженная артистка России Наталия Бизева

Фото: ВКонтакте / Цыганский театр «Ромэн» / ciganskyteatrromen

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Актриса театра «Ромэн» скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

На 82-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталия Васильевна Бизева. Об этом сообщила пресс-служба Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн», где она прослужила практически всю жизнь.

«С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 82-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Наталия Васильевна Бизева», — говорится в официальном заявлении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Бизева была потомственной актрисой — ее родители также служили в театре «Ромэн». При этом же театре Наталия Васильевна окончила театральную студию.

В 1984 году Бизева получила диплом ГИТИСа. И навсегда связала свою судьбу с родным коллективом.

В театре особо подчеркнули, что глубокое знание цыганских традиций определило уникальную манеру Бизевой. Такой талант помогал ей как в работе над драматическими ролями, так и в исполнении народных песен.

Прощание с артисткой состоится 20 августа в здании театра «Ромэн». Гражданская панихида начнется в 11:00 по московскому времени. В 12:30 пройдет отпевание в храме Всех святых на Соколе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 99-м году жизни скончалась бразильская актриса Лаура Кардозу, известная по роли в сериале «Секрет Тропиканки». Артистка ушла из жизни в своем доме, расположенном в Сан-Паулу. Как уточнили представители знаменитости, причиной кончины стало резкое ухудшение здоровья.

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