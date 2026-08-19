Россияне раскрыли отношение к общению партнеров с бывшими

Фото: www.globallookpress.com/ CHROMORANGE / Bilderbox

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Более трети женщин готовы лично встретиться с экс-возлюбленной своего избранника.

Более половины россиян (53%) придерживаются жесткого правила: общение с бывшими недопустимо ни для одного из партнеров. Об этом сообщает Газета.ру.

При этом 51% опрошенных готовы пересмотреть этот запрет при наличии веских оснований — например, если у пары есть общие дети. Женщины в этом вопросе оказались более сговорчивыми: они готовы пойти на уступки в 58% случаев, тогда как мужчины — лишь в 47%.

Несмотря на то, что 63% пользователей уверены: дружба с бывшими невозможна в принципе, 49% все же периодически поддерживают контакт с экс-возлюбленными. Причем представительницы прекрасного пола делают это значительно чаще мужчин (54% против 45%).

Впрочем, большинство опрошенных (48%) предпочитают не скрывать такие связи и сообщают о них партнеру открыто. Если же вторая половинка попросит прекратить общение, 65% отнесутся к этому с пониманием и разорвут контакты — особенно это касается мужчин (69% против 58%).

Лишь 36% респондентов считают допустимой дружбу своего партнера с экс-возлюбленным. При этом женщины более охотно были бы готовы познакомиться с бывшей своего избранника лично (39% против 23%)

Главный страх, который испытывают 85% опрошенных, — что их начнут сравнивать с предыдущими партнерами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одинокий 40-летний житель Австралии столкнулся с нестандартной проблемой при попытке устроить личную жизнь — потенциальные партнерши относятся с подозрением к тому, что он поддерживает дружеские отношения с бывшей супругой. Мужчина, проживший в браке 14 лет, объяснил, что сознательно сохраняет уважительный диалог с экс-женой, чтобы создать комфортную среду для их общих детей. Однако его попытки проявить зрелость вызывают у женщин настороженность: они видят в этом не проявление ответственности, а подозрительный сигнал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.