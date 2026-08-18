Русское географическое сообщество поздравили с праздником выстрелом пушки

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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По случаю праздника в столицу приехали гости из стран БРИКС.

Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости сегодня звучал в честь Русского географического общества — одного из старейших в мире. Организация была создана 181 год назад. Все это время ученые и путешественники занимались исследованием родной страны, совершали научные открытия и экспедиции практически на край Света. Сегодня РГО - это масштабные проекты, 30 тысяч единомышленников и отделения в каждом регионе. Ведь даже спустя почти два века в стране и мире остается много неизведанного.

«Очень интересные проекты связаны с освоением Арктики, очень много интересного мы открыли. На самом деле белых пятен очень много. Нам еще многое предстоит. Каждый год мы видим, что мы многого не знаем. Современные дроны, робототехника — они позволяют то, что не позволяла нашим великим географам», — говорит директор штаб-квартиры РГО в Санкт-Петербурге Роман Рябинцев.

Масштабные мероприятия также прошли в Москве и Калининграде. В столицу приехали гости из стран БРИКС. В музее «Атом» на ВДНХ они говорят о применении искусственного интеллекта и дистанционном зондировании Земли. В самом западном регионе молодежное движение географов проводит фестиваль «Открываем Россию заново». Для участников подготовили десятки мастер-классов, лекции, викторины. А еще — уникальное шествие, где представлены флаги различных регионов нашей страны.

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