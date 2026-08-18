Фото, видео: Reuters/Anatolii Stepanov

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Главе киевского режима приходится бесконечно лавировать.

Новая серия украинского политического спектакля в эти минуты разворачивается в Киеве. У стен Рады протестующие требуют вернуть уволенного Зеленским министра обороны Федорова. Сам глава киевского режима, похоже, решил пойти другим путем. На этот пост он уже выдвинул Евгения Хмару, а на должность главы МИД — Андрея Сибигу.

И все это — на фоне нового чествования нацистов. Сегодня на Украине перезахоронили Коновальца, которого Зеленский решил сделать новым национальным героем. Все подробности у коореспондента «Известий» Александра Терехина.

Главная новость Украины прямо сейчас. Нет, не назначение министра обороны. Не полное истощение киевской ПВО. Верхушка Незалежной на фоне провалов последних месяцев отчитывается о новой перемоге. На историческую Родину вернули останки националиста Коновальца.

Пока Зеленский красуется перед камерами, у Рады — сцены, которые главарь киевского режима отказывается замечать. К открытию пленарной сессии так называемый «картонный майдан» добрался до стен парламента. Голоса нардепов тонут в раскатистом «Ганьба!».

Условия все те же: вернуть министра обороны Федорова, уволенного Зеленским еще месяц назад. И хотя сегодня украинский парламент должен был проголосовать за нового главу оборонного ведомства, Зеленский решил продлить интригу еще на день.

Правительство во главе с Сергеем Корецким согласовано Радой еще 16 июля. А вот кандидатуры глав Минобороны и МИДа президент утверждает лично. И здесь Зеленскому приходится лавировать. Вернуть уволенного Федорова — пойти на поводу у западных НКО. Поставить кого-то своего — расписаться в потере влияния. Парламентарии выбор главаря киевской банды могут и не одобрить.

«365 миллиардов не хватает для финансирования армии — это не мои расчеты, это расчеты Счетной палаты. И цифра только увеличивается. И знаете, какой план закрытия этой дыры мы слышим от власти? Он звучит примерно так: „Как-то будет“. Что очень присуще для гороскопов, которые так любит Офис президента, но, к сожалению, не государственной политике», — сказал народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Пока Рада спорит о новом министре обороны, старый вещает так, будто никуда и не уходил. В интервью американским журналистам Федоров рассказал и о планах ударов вглубь России, и о техническом переоснащении украинской армии. Словно и не было в киевской верхушке никакого раскола. Но на вопрос, а почему вы тогда здесь, а не на рабочем месте в Минобороны, уволенный Федоров не нашел, что ответить.

—Как вы думаете, почему вас сняли с должности?

— Знаете, я не хочу рассказывать американской аудитории.

За этими смешками не скрыть главного. Единством в Киеве и не пахнет. План Украины не меняется — выклянчить как можно больше оружия и денег. Вот в репортаже американских каналов Зеленский прямо заявляет: «Дай!».

«Я прошу продать мне 5%, всего 5% ракет из американских запасов. Если мы их получим, мы переживем эту зиму. А сейчас у меня лишь около одного процента», — сказал Владимир Зеленский.

Впрочем, сам Зеленский теряет сторонников не только внутри, но и за пределами Украины. Об отказе снабжать Киев оружием говорят и в министерстве обороны Польши.

«Нет, потому что это дефицитный товар. Эти ракеты должны защищать польское небо. А у нас на вооружении кроме Patriot особо ничего нет», — сказал министр национальной обороны Польши в 2018–2023 годах Мариуш Блащак.

На такие же позиции сейчас встали в большинстве стран Европы. Власти Болгарии публично объяснили, что уже отдали все, что могли. Во Франции и Германии, которые считались локомотивами в «коалиции желающих», военную помощь сокращают, но не особенно это афишируя.

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* — УПА признана террористической организацией и запрещена в РФ.

** — Михаил Гончаренко внесен в РФ в спсиок террористов и экстремистов.