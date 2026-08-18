За считанные минуты: три простых способа быстро справиться с мигренью

Справиться с мигренью можно с помощью корректировки образа жизни

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish

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Специалисты предложили эффективные методы борьбы с сильной головной болью без использования привычных препаратов.

Справиться с интенсивной мигренью можно с помощью корректировки привычного образа жизни. Об этом сообщило издание Woman’s World.

Приступы, которые без должного внимания могут длиться до 72 часов и сопровождаться тошнотой или светобоязнью, поддаются быстрому облегчению при правильном подходе. Эксперты выделили три ключевых стратегии: замену стандартных обезболивающих на более эффективные аналоги, использование холодных компрессов на область шеи и применение ароматерапии с маслом лаванды.

Нестероидные противовоспалительные средства на основе напроксена или диклофенака оказались на 94% эффективнее популярного ибупрофена. Ученые также выяснили, что охлаждение передней части шеи вместо головы помогает 77% пациентов.

«Охлаждение шеи снижает температуру крови, текущей по сонным артериям к мозгу, что быстро уменьшает болевой синдром», — отмечают исследователи.

Кроме того, вдыхание запаха лаванды в течение 15 минут помогло облегчить состояние 71% участников эксперимента, снизив уровень дискомфорта в среднем на 3,6 балла по десятибалльной шкале.

Специалисты добавляют, что до 70% страдающих от мигрени людей имеют повышенную чувствительность к различным ароматам, однако лаванда является редким исключением, обладающим терапевтическим эффектом.

Для достижения быстрого результата рекомендуется наносить несколько капель разбавленного эфирного масла на верхнюю губу или использовать ароматические свечи в помещении.

Раннее применение специализированных рецептурных триптанов также показывает результаты в пять раз выше, чем использование обычных безрецептурных средств, если принять их в самом начале атаки, а не ждать усиления боли.

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