Платить за отопление меньше? Назван способ сэкономить

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Новый подход может изменить привычную систему теплоснабжения.

Блочно-модульные котельные помогают снизить расходы на производство тепла и быстрее обновлять систему отопления в Подмосковье. Об этом депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал в интервью 360.ru.

Проще говоря, такую котельную не нужно долго строить с нуля. Ее основные части заранее собирают на заводе, затем привозят на нужное место и устанавливают. Благодаря этому запуск объекта занимает меньше времени.

Есть и еще один плюс — расходы на работу котельной. Современное оборудование позволяет эффективнее использовать топливо и тратить меньше средств на производство тепла.

Для региона это особенно важно во время подготовки к отопительному сезону. За прошлый год в Московской области обновили более 400 километров теплосетей и реконструировали около 200 котельных.

По словам Чаплина, экономия касается не только регионального и местных бюджетов. Если на производство тепла требуется меньше средств, это помогает сдерживать расходы для жителей.

«Снижение затрат является главным фактором установки этих новых объектов», — отметил депутат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье подготовку к предстоящему отопительному сезону планируют завершить до 1 сентября. С мая по август 2026 года в регионе подготовят более 74 тысяч объектов, включая свыше 34,6 тысячи жилых домов.

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