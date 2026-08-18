Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Не так давно президент России Владимир Путин с рабочей поездкой посетил Итуруп, что вызвало сильное негодование со стороны Токио.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты руководства Японии. Это произошло на фоне заявления властей Токио о том, что их чувства были сильно задеты недавней поездкой президента России Владимира Путина на Итуруп.

В эфире федерального канала дипломат напомнила, что острова южных Курил вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и с позиции Москвы суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

По словам Марии Захаровой, перед тем, как делать заявления в адрес России японским властям не мешало бы вспомнить о том, кто действительно задел чувства простых мирных жителей страны. Так официальный представитель МИД РФ намекнула на американскую ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, которая унесла десятки жизней, а также покалечила сотни судеб.

Токио много лет уже предпочитает не называть тех, кто реально принес Японии вред, делая вид, что ничего и вовсе не произошло, однако в сторону России постоянно доносятся какие-то голословные обвинения, добавила дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что японского посла Акиру Муто вызвали в российский МИД после протеста Токио из-за визита Владимира Путина на Итуруп.

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