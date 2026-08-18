ВКС России сбили украинский МиГ-29

Фото: www.globallookpress.com/ Danil Shamkin

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Минобороны сообщило о поражении еще одного истребителя ВСУ.

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«ВКС России сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказано в заявлении.

С начала специальной военной операции российские военные уничтожили 674 украинских самолета. За прошедшие сутки российская противовоздушная оборона также сбила 1 671 беспилотник, уничтожила десять управляемых авиабомб и два снаряда американской реактивной системы HIMARS.

Последний случай уничтожения двух украинских МиГ-29 в Минобороны России сообщали 27 июня. Тогда истребители были поражены на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

Российские военные обнаружили подготовку двух самолетов к вылету. Один из МиГ-29 находился на стоянке рядом с железобетонным укрытием и был загружен боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Коломне обломки беспилотника повредили здание ЗАГСа, магазин и жилой дом. В результате атаки пострадали три человека, среди них — ребенок.

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