В ноги бросаться не будет: Меган Маркл против примирения принцев Гарри и Уильяма

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Герцог Сассекский готов первым пойти на уступки ради восстановления отношений с семьей.

Меган Маркл не одобряет односторонние извинения принца Гарри перед принцем Уильямом в рамках их возможного воссоединения. Об этом сообщило Mandatory.

Герцогиня Сассекская с пониманием относится к стремлению мужа восстановить отношения с семьей. Однако она категорически против того, чтобы он «бросался в ноги» брату.

По данным источников, Меган считает несправедливым сценарий, при котором только Гарри должен просить прощения за события прошлых лет.

«Она говорит Гарри, что если и когда он помирится с Уильямом, это должно произойти по правильным причинам, с обоюдным чувством раскаяния. Им обоим нужно сесть, вести себя по-взрослому, признать свои ошибки и по-настоящему выслушать друг друга», — пояснил инсайдер, близкий к паре.

Активность принца Гарри в вопросе примирения связывают с приближающейся годовщиной смерти принцессы Дианы. Герцог Сассекский надеется, что восстановление мира между ним и Уильямом порадует их отца, короля Карла III.

Несмотря на готовность Гарри первым пойти на уступки ради спокойствия семьи, его супруга считает такой подход нездоровым. Она настаивает на полноценном диалоге, в котором будут учтены переживания обеих сторон, а не просто замалчивание обид.

Ранее стало известно, что Уильям может проявлять злопамятность, что также беспокоит Меган и воспринимается ею как тревожный сигнал.

В окружении королевской семьи отмечают, что Гарри сильно тоскует по брату и Кейт Миддлтон. Однако позиция Меган остается твердой. Возвращение к общению без признания взаимной ответственности со стороны дворца кажется ей неприемлемым.

Сейчас ситуация остается напряженной, так как обе стороны имеют свои представления о справедливости в затянувшемся конфликте.

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