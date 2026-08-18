Фото: Кадр из х/ф «Проклятие Чаки». реж.: Дон Манчини, 2013 г.

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За 15 минут злоумышленник успел напугать как минимум шесть человек.

В американском городе Филадельфия правоохранительные органы ведут поиски молодого человека, который в маске киногероя Чаки совершил серию нападений на местных жителей. Об этом сообщило New York Post.

По данным полиции, злоумышленник, возраст которого предположительно составляет от 16 до 20 лет, в течение 15 минут преследовал и запугивал как минимум шесть человек.

Наиболее пугающий инцидент произошел с женщиной, занимавшейся бегом. Мужчина подбежал к ней и дважды спросил: «Ты готова умереть?». Жертва попыталась скрыться, в результате чего получила травму ноги.

«Она явно не была готова к смерти, поэтому бросилась бежать», — отметили в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что действия подозреваемого носили хаотичный, но крайне агрессивный характер.

Свои выходки преступник начал совершать в кафе около 05:20 утра, где ему отказали в обслуживании из-за неадекватного поведения. После этого он переместился на улицу, где начал преследовать мужчину в светоотражающем жилете.

Очевидица рассказала, что пыталась предупредить бегунью об опасности, а затем сама вступила в физическое противостояние с хулиганом, ударив его ногой в грудь.

«Казалось, у него нет четкой цели, он просто вел себя дезориентировано», — поделилась свидетельница.

Несмотря на отсутствие видимого оружия на записях камер, полиция намерена предъявить задержанному обвинения в террористических угрозах, нападении, преследовании и создании опасной ситуации.

Сотрудники местных заведений выразили серьезную обеспокоенность, назвав инцидент с «куклой-убийцей» крайне тревожным для работающих в центре города женщин.

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