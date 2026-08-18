«Народное суеверие»: священник развенчал главные мифы о Яблочном Спасе

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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В РПЦ объяснили, почему есть магазинные яблоки до праздника — не грех.

Ограничения в еде до Яблочного Спаса и запрет на выбрасывание огрызков освященных плодов — не более чем народные суеверия, не имеющие отношения к христианству. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявил священник Владислав Береговой.

«Это народное суеверие, которое не имеет никакого отношения к христианству», — подчеркнул отец Владислав.

Священнослужитель напомнил: традиция возникла в те времена, когда в храм приносили первые плоды собственного урожая в дар Богу. Поэтому не есть то, что Бог подарил, до того, как это Богу отдал, для фермера было естественно. Однако для современного горожанина, покупающего яблоки в супермаркете, эти правила не актуальны.

«Если вы не фермер, вам должно быть совершенно все равно. Поэтому нет ничего предосудительного, если вы будете есть купленные в магазине яблоки. Если вам кажется, что есть яблоки — это страшный грех, то нет, не грех», — заявил Береговой.

Особое внимание священник уделил вопросу об огрызках освященных яблок. После окропления святой водой плоды не становятся святыней — это всего лишь благословение.

«Мы, когда приходим к вам в дом и кропим квартиру, вы же не обязаны после ремонта эти обои съедать натощак по утрам. Поэтому яблоки спокойно съедаются, а огрызки выкидываются в мусор. Если вы их не выкидывали, то у вас большие проблемы с пониманием того, что такое христианство», — заключил священник.

Ранее 5-tv.ru писал о традициях и истории празднования Яблочного Спаса в России.

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