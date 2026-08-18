Российские пловцы вернулись с 19 медалями с чемпионата Европы в Париже

Фото, видео: FRANCO ARLAND/ТАСС; 5-tv.ru

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В копилке спортсменов — несколько рекордов.

С отличными результатами вернулись наши пловцы с чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. В московском аэропорту Внуково их встретили хлебом-солью, вручили цветы и подарки.

На счету спортсменов — пять золотых, пять серебряных, девять бронзовых медалей и еще несколько рекордов. Например, они обновили европейский — в смешанной эстафете 4×100 вольным стилем.

Одним из героев турнира стал петербуржец Егор Корнев. У него сразу шесть наград, в том числе три высшей пробы.

«Вернувшись домой, чувствую облегчение. Эмоции были позитивные. Мы шли на эти соревнования под новым циклом подготовки, для нас неизвестным, и считаю, что для пробного раза мы очень достойно выступили — вся наша бригада и я в том числе. И очень доволен своим выступлением», — сказал трехкратный чемпион Европы 2026 года по плаванию Егор Корнев.

И там же во Внуково сегодня встретили юниорскую сборную по синхронному плаванию. Спортсмены вернулись с первенства мира в Будапеште и доказали, что являются лучшими на планете. Они выиграли общекомандный медальный зачет, завоевав девять золотых и одну бронзовую награды.

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