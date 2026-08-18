В Дагестане ребенку с ДЦП сломали бедро на сеансе массажа

Фото, видео: 5-tv.ru

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Специалист без необходимой лицензии перекладывают вину на врачей — якобы мальчику нельзя было назначать такие процедуры.

В Дагестане сеанс массажа обернулся серьезной травмой для трехлетнего пациента реабилитационного центра. После лечебной процедуры у ребенка оказалась сломана бедренная кость. Сейчас следователи выясняют, как тренера без лицензии допустили к работе. Свое расследование провел и корреспондент «Известий» Даниял Исаев.

Мухаммад проходил реабилитацию после операции. У мальчика ДЦП — требуется особый подход. Родители рассчитывали, что занятия помогут ему встать на ноги. После одного из сеансов ребенка передали семье уже с переломом бедренной кости.

За этими дверями ребенок должен был получать помощь и восстанавливаться. После одного сеанса массажа маленький пациент получил тяжелейшую травму. Но как это объясняет сам центр? Попробуем получить ответ.

В центре журналистов попросили уйти и адресовать все вопросы массажистке. После случившегося специалиста из центра уволили. Мать Мухаммада пыталась с ней связаться, чтобы понять, что произошло во время той процедуры. Она уверена: именно тогда трехлетний сын получил перелом.

«Она мне писала, она плакала, говорила: «Я виновата, зачем же я так сделала». Она понимала, что это она сделала. Но по приезду она узнала, что мы приехали после операции. Приехала с группой поддержки. Еще какие-то женщины с ней были. Устроился скандал: «Я не виновата. Это не я. Это вы виноваты. Ваш хирург виноват. И этот центр виноват», — рассказала мама Мухаммада Зульфия Насрудинова.

Но мог ли перелом случиться во время обычной процедуры? И какие нагрузки вообще допустимы для ребенка после операции? Эксперт поясняет: кости у таких детей могут быть хрупкими.

«Костная ткань у них, скажем так, остеопороз. И переломы возможны, потому что костная ткань необычного качества. Поэтому здоровый ребенок сам себя не сломает. Опасаться надо активного сопротивления ребенка. Против ребенка ничего делать нельзя», — сказала врач-травматолог Юлия Багаева.

У массажистки своя версия произошедшего. Алиса утверждает: после операции кость оставалась несросшейся еще до начала занятий. По ее словам, ребенка отправили на реабилитацию без необходимого обследования.

«Здесь патологический перелом. И кость еще даже не срослась после операции. Вы представляете? Это значит, вопрос не ко мне, а к врачу, который недообследовал и назначил ему все эти процедуры», — говорит массажистка Алиса.

Остается и другой вопрос: как массажистка вообще оказалась на этой работе? По данным следствия, необходимой лицензии у нее не было.

«По версии следствия, местная жительница, не имея лицензии на осуществление медицинской деятельности, в ходе проведения сеанса массажа малолетнему ребенку причинила несовершеннолетнему вред здоровью в виде перелома бедренной кости», — сказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ по Дагестану Амина Исаева.

Следствию еще предстоит выяснить, что произошло во время той самой процедуры и были ли нарушены правила реабилитации. А Мухаммаду снова приходится учиться тому, что до травмы ему уже удавалось, — стоять и ходить.

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