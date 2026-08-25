🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 25 августа. Это день, когда все способствует тихим радостям и точным штрихам.
♈️ Овны
Овны, возможно, придется отстаивать личные границы в общении с чересчур активными знакомыми. Ваша прямота остудит лишний пыл.
Космический совет: обозначьте границы.
♉ Тельцы
Тельцы, займитесь домашними делами. Сегодня обычная рутина поможет справиться с внутренними переживаниями и подарит необходимое спокойствие.
Космический совет: цените малое.
♊ Близнецы
Близнецы, уделите внимание меланхоличному отдыху. Позвольте своему сознанию отделиться от тела и повитайте в облаках, пока не найдете нужную идею.
Космический совет: жаждите вдохновения.
♋ Раки
Раки, откажитесь от зависти. Радуйтесь чужому успеху, а не ищите в нем упрек себе. У вас свой путь.
Космический совет: ищите только позитив.
♌ Львы
Львы, пришло время проявить предусмотрительность. Сегодня многое может идти не по плану, но, если вы просчитаете риски, добьетесь успеха.
Космический совет: держите нос по ветру.
♍ Девы
Девы, найдите то, что требует переосмысления. Двигаться вперед по устаревшим шаблонам может быть невыгодно, ищите новое.
Космический совет: примите изменения.
♎ Весы
Весы, иногда дорога к миру лежит в прошлом. Вспомните о том, что заряжало вас позитивом в детстве и поделитесь этими чувствами с другими.
Космический совет: обернитесь и обретете нужное.
♏ Скорпионы
Скорпионы, не держите беспокойство внутри себя. Дайте ему выйти наружу, выскажите свою обиду другому человеку или запишите на бумагу.
Космический совет: освободитесь от ненужного.
♐ Стрельцы
Стрельцы, поймите насколько ничтожны ваши проблемы по сравнению с возможностями, что вас окружают. Смените угол обзора.
Космический совет: расправьте крылья.
♑ Козероги
Козероги, смело делитесь своими знаниями с другими. Роль наставника наполнит вас новыми силами и позволит укрепить авторитет.
Космический совет: заботьтесь о других.
♒ Водолеи
Водолеи, сфокусируйтесь на энергетике пространства. Избавьтесь от лишних вещей и проведите перестановку, это зарядит вас свежестью.
Космический совет: ищите рядом.
♓ Рыбы
Рыбы, найдите те вещи, которые добавляют вам радости. Это могут быть простые мелочи. Держите их подле себя, как амулеты.
Космический совет: создайте свою систему.
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