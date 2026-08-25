🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 25 августа. Это день, когда все способствует тихим радостям и точным штрихам.

♈️ Овны

Овны, возможно, придется отстаивать личные границы в общении с чересчур активными знакомыми. Ваша прямота остудит лишний пыл.

Космический совет: обозначьте границы.

♉ Тельцы

Тельцы, займитесь домашними делами. Сегодня обычная рутина поможет справиться с внутренними переживаниями и подарит необходимое спокойствие.

Космический совет: цените малое.

♊ Близнецы

Близнецы, уделите внимание меланхоличному отдыху. Позвольте своему сознанию отделиться от тела и повитайте в облаках, пока не найдете нужную идею.

Космический совет: жаждите вдохновения.

♋ Раки

Раки, откажитесь от зависти. Радуйтесь чужому успеху, а не ищите в нем упрек себе. У вас свой путь.

Космический совет: ищите только позитив.

♌ Львы

Львы, пришло время проявить предусмотрительность. Сегодня многое может идти не по плану, но, если вы просчитаете риски, добьетесь успеха.

Космический совет: держите нос по ветру.

♍ Девы

Девы, найдите то, что требует переосмысления. Двигаться вперед по устаревшим шаблонам может быть невыгодно, ищите новое.

Космический совет: примите изменения.

♎ Весы

Весы, иногда дорога к миру лежит в прошлом. Вспомните о том, что заряжало вас позитивом в детстве и поделитесь этими чувствами с другими.

Космический совет: обернитесь и обретете нужное.

♏ Скорпионы

Скорпионы, не держите беспокойство внутри себя. Дайте ему выйти наружу, выскажите свою обиду другому человеку или запишите на бумагу.

Космический совет: освободитесь от ненужного.

♐ Стрельцы

Стрельцы, поймите насколько ничтожны ваши проблемы по сравнению с возможностями, что вас окружают. Смените угол обзора.

Космический совет: расправьте крылья.

♑ Козероги

Козероги, смело делитесь своими знаниями с другими. Роль наставника наполнит вас новыми силами и позволит укрепить авторитет.

Космический совет: заботьтесь о других.

♒ Водолеи

Водолеи, сфокусируйтесь на энергетике пространства. Избавьтесь от лишних вещей и проведите перестановку, это зарядит вас свежестью.

Космический совет: ищите рядом.

♓ Рыбы

Рыбы, найдите те вещи, которые добавляют вам радости. Это могут быть простые мелочи. Держите их подле себя, как амулеты.

Космический совет: создайте свою систему.

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