Овечкин устроил сыну праздник с Месси и воздушными шарами

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Старшему сыну хоккеиста Сергею исполнилось восемь лет,

Старшему сыну 40-летнего хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской Сергею исполнилось восемь лет. По такому случаю супруги устроили для сына домашнее поздравление в футбольной тематике: дом украсили воздушными шарами в виде футбольных мячей и поставили в гостиной картонную фигуру Лионеля Месси. Кадрами с поздравления 32-летняя модель поделилась в соцсети.

«С днем рождения, сыночек», — написала Шубская.

Трехкратный чемпион мира Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская поженились в 2017 году. Помимо Сергея, у супругов растет младший сын, шестилетний Илья. Оба мальчика пошли по спортивным стопам знаменитого отца — они занимаются хоккеем.

Фото: Instagram*/nastyashubskaya

В прошлом Шубская выходила на подиум, но в последнее время сконцентрировала внимание на семье и бизнесе. Овечкин этим летом подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Известно, что контракт принесет легендарному хоккеисту более 4 млн долларов, за сезон в НХЛ его общий доход может достигнуть 9 млн долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин намерен после завершения профессиональной карьеры в Национальной хоккейной лиге вернуться в Россию вместе со своей семьей. Соответствующим планом спортсмен поделился с журналистами в ходе пресс-конференции после Гала-матча финала Кубка его имени.

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