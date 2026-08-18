Брачные игры против правил: Седокова подделала договор с Янисом Тиммой

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Бывшие супруги подписали это соглашение в США, в штате Флорида.

Певица Анна Седокова подделала брачный договор с бывшим мужем — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом 5-tv.ru сообщили адвокаты, представляющие интересы семьи спортсмена.

Во время очередного заседания по делу Тиммы в Останкинском суде адвокат Маргарита Гаврилова предоставила доказательства того, что договор между знаменитыми супругами не является действительным. У юриста был официальный документ, который своей подписью заверил губернатор американского штата Флорида. Именно там артистка и спортсмен подписывали брачный договор. Представленная бумага опровергает то, что соглашение было удостоверено нотариусом Аленой Грин.

«Были нарушены нормы российского законодательства. Брачный договор можно признать ничтожным, фактически, он отсутствует», — уточнили адвокаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Седокова опубликовала личные переписки покойного экс-супруга Яниса Тиммы с его бывшей женой Саной Оша. По словам певицы, первая законная избранница баскетболиста несколько лет преследовала его и требовала непомерные алименты без оглядки на тяжелое финансовое положение спортсмена.

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