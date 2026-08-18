Лифт или лестница? Спасет ли подъем по ступенькам от преждевременной смерти

Korea Times: влияет ли подъем по ступенькам на здоровье

Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

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Ученые проследили связь между кратковременной активностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отказ от лифта в пользу ступенек значительно снижает вероятность развития опасных патологий и преждевременной смерти. Об этом сообщила The Korea Times.

Регулярное использование лестницы вместо эскалаторов или лифтов помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и продлить жизнь, что особенно важно для людей с плотным рабочим графиком. К такому выводу пришли специалисты из Университета Восточной Англии, проанализировав данные девяти масштабных исследований.

В мета-анализе приняли участие более 480 тысяч человек в возрасте от 35 до 84 лет. При этом более половины испытуемых составили женщины.

Исследователи установили, что у тех, кто предпочитал ходить по лестницам пешком, риск смерти от любых причин оказался на 24% ниже, чем у тех, кто игнорировал такой вид активности. Еще более впечатляющие результаты были получены в отношении сердечно-сосудистых патологий: вероятность летального исхода от болезней сердца и сосудов у любителей лестниц сократилась на 39%.

По словам исследователя Софи Паддок, даже кратковременные всплески физической активности приносят ощутимую пользу организму.

«Если у вас есть выбор между лестницей и лифтом, выбирайте лестницу, так как это поможет вашему сердцу», - отметила специалист.

Подъем по ступеням требует гораздо больше энергии, чем обычная прогулка по ровной поверхности, и быстро повышает частоту сердечных сокращений. Это делает ходьбу по лестнице идеальным вариантом для тех, кто не может посещать спортзал, но хочет снизить риск инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности.

Несмотря на общую пользу, ученые призывают учитывать индивидуальное состояние здоровья и не перенапрягаться, если есть проблемы с суставами или серьезные хронические заболевания.

Точное количество ступенек для максимального эффекта пока не определено. Однако некоторые данные указывают на то, что преодоление шести лестничных пролетов в день уже дает значительный оздоровительный результат.

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