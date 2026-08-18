Вечная молодость: какой витамин замедляет процесс биологического старения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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При употреблении этого вещества темпы старения существенно замедляются.

Ученые выявили прямую связь между приемом витамина D и замедлением внутренних возрастных изменений в клетках человека. Об этом сообщило издание Yahoo Health.

Регулярное употребление добавок с витамином D помогает корректировать показатели эпигенетического старения, которое отражает реальное состояние тканей и органов, в отличие от паспортного возраста.

Согласно результатам многолетнего исследования, у добровольцев, начавших восполнять дефицит этого нутриента, темпы старения замедлились на период от 1,3 до 2,6 лет по сравнению с теми, кто игнорировал нехватку вещества.

Эксперты отмечают, что витамин D влияет на процесс метилирования ДНК — механизм, который определяет активность генов и меняется с годами, позволяя «эпигенетическим часам» фиксировать биологический износ организма.

Дополнительные научные данные указывают на то, что сочетание витамина D с омега-3 жирными кислотами и физической активностью дает еще более выраженный омолаживающий эффект.

В ходе эксперимента DO-HEALTH было установлено, что комплексный подход замедляет биологическое старение почти на четыре месяца за трехлетний период.

Кроме того, исследование VITAL показало, что ежедневный прием 2000 МЕ витамина D3 защищает теломеры — концевые участки хромосом, укорачивание которых напрямую связано с клеточным увяданием.

Учитывая, что около 40% населения планеты страдают от недостатка этого солнечного витамина, его своевременный прием становится важным фактором поддержания долголетия и здоровья клеток.

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