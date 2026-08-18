«Мглою небо кроет»: какой силы магнитную бурю ожидать 19 августа

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Космическая погода утром и вечером в этот день будут сильно отличаться.

Неспокойная геомагнитная обстановка ожидается 19 августа. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным специалистов, 19 августа есть вероятность возникновения магнитной бури. Она оценивается в 56%, при этом возможность возникновения слабых возмущений магнитосферы оценивают в 30%.

Первое воздействие прогнозируется на утро. В период с 06:00 до 10:00 по московскому времени Кр-индекс (сила геомагнитной активности) достигнет четырех баллов из девяти возможных — это соответствует «оранжевому» уровню и означает небольшие возмущения. В это время метеозависимые люди могут столкнуться с головными болями, тошнотой, перепадами артериального давления и раздражительностью.

После 10:00 ожидается резкое снижение геомагнитной активности. До 12:00 показатели индекса упадут до минимальной отметки в один балл. Однако спокойная обстановка продлится недолго — уже в полдень Кр-индекс вновь подскочит до 4,5 баллов, максимально приблизившись к магнитной буре.

Но и эти показатели не задержатся. К 14:00 активность магнитосферы снизится до 3,5 баллов, что соответствует «зеленому» уровню, при котором влияние на самочувствие людей не оказывается. А к полуночи Кр-индекс опустится до 2,5 баллов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 5 июля Солнце обновило двухлетний рекорд суточных вспышек. На ближайшей к нам звезде произошло сразу 26 энергетических выделений категории C и выше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.