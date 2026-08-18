«Оказался между ножек»: Волочкова и ее директор испробовали новое развлечение
Анастасия Волочкова и ее директор покатались на гидроцикле на Мальдивах
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Балерина поделилась забавными деталями морского приключения.
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала в своем Telegram-канале о морском путешествии на гидроцикле, которое устроил для нее ее директор Максим Николаев. Об этом артистка сообщила на своей странице, сопроводив пост фотографиями в шпагате на фоне мальдивских вод.
«У нас с Максом (директором Максимом Николаевым. — Прим. ред.) сегодня было морское путешествие на гидроцикле. По воде Мальдивских вод. Макс сподвиг меня к этому экстриму. Я так этих экстримов боюсь! И берегу свое тело, не смея подвергать его опасности», — написала балерина.
Волочкова призналась, что сначала позировала для фото, а затем, надев жилеты, отправилась в плавание. Однако восторг длился недолго.
«Были волны, и моего ужаса хватило на минуты три. Я попросила его вернуть меня на сушу», — поделилась артистка.
Самое забавное, по словам звезды, случилось уже на берегу. Сходя с гидроцикла, она хотела перешагнуть через Николаева и случайно задела его ногой по голове.
«Он не обиделся, сказав, что это 1:1 за его шуточки», — отметила Волочкова.
Также балерина рассказала о забавной детали — ключ зажигания оказался на фото между ее ног.
«В итоге ключ зажигания, этот проводок, оказался на фото между моих ножек, но смеялись мы долго», — рассказала она.
Поведать об обычных вещах таким пикантным способом может только Волочкова.
«Я и экстрим — разные полюса», — резюмировала балерина, пообещав подписчикам позже рассказать еще более смешные подробности своего отдыха.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова, проводящая отпуск на Мальдивах, опубликовала снимок, на котором она взобралась на пальму в открытом купальнике. Свой поступок артистка объяснила любовью к высоте, добавив, что это свойственно ей по жизни. Часть критиков иронично заметила, что экс-прима в зрелом возрасте продолжает демонстрировать активность, призывая ее вести себя сдержаннее, другая группа комментаторов встала на защиту знаменитости.
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