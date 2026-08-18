Учебники, ноутбук, личные вещи: как выбрать рюкзак подростку

При покупке рюкзака для подростка нужно обращать внимание на вместительность

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Старшекласснику важны вместительность, удобство и внешний вид, но нагрузку на спину забывать тоже нельзя.

Рюкзак для подростка отличается от модели для младших школьников. Старшекласснику уже не нужен детский дизайн, но это не значит, что можно выбирать любую сумку только по внешнему виду.

В рюкзаке ученик носит учебники, тетради, ноутбук, личные вещи и иногда спортивную форму, поэтому важно разобраться, как выбрать рюкзак для подростка, чтобы он был удобным, прочным и подходил для ежедневной нагрузки. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Главный критерий — удобство

В старших классах школьник часто носит больше вещей, чем раньше. Учебники становятся объемнее, появляются дополнительные материалы, техника и личные предметы. Поэтому первое, на что стоит смотреть при выборе рюкзака для подростка — комфорт.

Модель должна хорошо сидеть на спине, не тянуть плечи вниз и не мешать движениям. Даже если подросток выбирает рюкзак самостоятельно, стоит обратить внимание не только на стиль, но и на то, насколько удобно его носить каждый день.

Слишком мягкий рюкзак без формы может быть неудобным при большой нагрузке, а слишком тяжелая модель сама по себе увеличит вес, который придется носить школьнику.

Размер зависит от учебной нагрузки

Перед тем как выбрать рюкзак для подростка, нужно оценить, сколько вещей он обычно берет в школу. Одному старшекласснику достаточно места для пары тетрадей и учебников, другому нужно носить ноутбук, папки и дополнительные материалы.

Слишком маленький рюкзак быстро станет тесным, а слишком большой будет выглядеть громоздко и может провоцировать брать с собой лишние вещи.

Хороший вариант — рюкзак с несколькими отделениями. Так подростку проще распределять содержимое: тяжелые книги можно положить ближе к спине, а мелкие предметы хранить отдельно.

Внешний вид тоже важен

Для подростка рюкзак — это не только школьная вещь, но и часть образа. В старших классах дети чаще хотят сами выбирать цвет, форму и дизайн.

Родителям не всегда стоит настаивать на самых практичных, но неинтересных моделях. Лучше найти компромисс: выбрать рюкзак, который нравится подростку, но при этом соответствует требованиям по удобству и качеству.

Лаконичные модели обычно подходят лучше: они не выглядят слишком детскими и могут использоваться не только в школе, но и для других занятий.

Нужен ли рюкзак для ноутбука

У многих старшеклассников появляется необходимость носить с собой ноутбук или планшет. В таком случае стоит выбирать рюкзак с отдельным защищенным отделением.

Важно, чтобы техника не лежала вместе с тяжелыми учебниками и не могла легко повредиться. Дополнительная защита особенно полезна, если школьник ездит в школу на транспорте или часто носит рюкзак с собой в течение дня.

При этом не стоит покупать огромную модель только из-за одного устройства. Размер должен соответствовать реальным потребностям.

Материал и прочность

Подростковый рюкзак должен выдерживать активное использование. Школьник открывает его несколько раз в день, кладет на пол, носит в любую погоду и постоянно нагружает.

Перед покупкой стоит проверить качество ткани, молний, швов и ручек. Слабая фурнитура может быстро выйти из строя, даже если сам рюкзак выглядит хорошо. Практичным выбором становятся модели из материалов, которые легко очищаются и не боятся небольшого дождя.

Рюкзак или сумка через плечо

Некоторые подростки предпочитают сумки через плечо из-за внешнего вида. Такой вариант может подойти, если школьник носит немного вещей и не испытывает дискомфорта.

Но для ежедневной учебной нагрузки рюкзак чаще остается более удобным решением. Две лямки помогают распределять вес равномернее, тогда как сумка через плечо создает нагрузку преимущественно с одной стороны. Если подросток носит много учебников, ноутбук или другие тяжелые вещи, лучше выбирать именно рюкзак.

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