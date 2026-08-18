«Тот еще фрукт»: какие продукты превращают антибиотики в пустышку
Педиатр Исрафилова: принимать антибиотик нужно строго по назначенной схеме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Педиатр объяснила, почему молочка, сладости и клетчатка могут свести на нет лечение бактериальных инфекций.
Некоторые продукты питания способны серьезно влиять на действие антибиотиков, мешая их всасыванию или усиливая нежелательные реакции. Об этом в беседе с Life.ru заявила педиатр Айгюль Исрафилова.
Особое внимание врач рекомендует уделить продуктам с высоким содержанием сахара: сладостям, бананам, винограду, финикам и кураге. Избыток сахара на фоне антибиотикотерапии может спровоцировать размножение нежелательных микроорганизмов и грибковой флоры в кишечнике, усугубляя нарушения микрофлоры.
«Продукты с большим количеством сахара на фоне антибиотикотерапии способствуют размножению нежелательных микроорганизмов и грибковой флоры в кишечнике», — пояснила Исрафилова.
Кроме того, не стоит злоупотреблять продуктами с большим количеством клетчатки — они ускоряют прохождение содержимого по кишечнику и в отдельных случаях влияют на усвоение лекарственных веществ. Однако универсального запрета нет — необходимость ограничений зависит от конкретного препарата.
Главное правило, подчеркнула врач, — принимать антибиотик строго по назначенной схеме, соблюдать дозировку и интервалы, а также изучать инструкцию. Одни препараты нужно принимать с едой, другие — натощак. После завершения курса можно обсудить с врачом меры для поддержки микрофлоры.
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