Крем утром и перчатки при уборке: как сохранить кожу рук после 60 лет

Фото: 5-tv.ru

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Средства, которые раньше справлялись с проблемой, уже могут не работать.

После 60 лет кожа рук требует больше внимания. Она постепенно становится тоньше, хуже удерживает влагу и медленнее восстанавливается после воздействия холода, воды, бытовой химии и солнечных лучей.

Особенно заметными становятся сухость, мелкие морщины, шероховатость и пигментные пятна. Иногда кожа начинает шелушиться и трескаться, а обычный крем, который раньше справлялся с проблемой, уже не дает достаточного эффекта. В нюансах ухода за кожей разбирались в материале 5-tv.ru.

Почему после 60 лет кожа рук становится сухой?

С возрастом в коже происходят естественные изменения. Снижается выработка кожного сала, постепенно уменьшается способность удерживать влагу, а защитный барьер становится более уязвимым.

Дополнительную нагрузку создают обычные бытовые привычки. Частое мытье рук, горячая вода, моющие средства и холодный воздух могут усиливать сухость.

На тыльной стороне кистей изменения особенно заметны, поскольку кожа там тонкая и содержит относительно мало подкожной жировой ткани.

Поэтому после 60 лет важно не просто периодически наносить крем, а регулярно поддерживать защитный слой кожи.

Как правильно мыть руки после 60 лет?

Для мытья рук лучше использовать теплую, а не горячую воду. Слишком высокая температура может усиливать сухость кожи.

Очищающее средство должно быть мягким. Если после мыла появляется ощущение стянутости, стоит попробовать средство без агрессивных компонентов и выраженной отдушки.

После мытья руки желательно аккуратно промокнуть полотенцем, а не интенсивно растирать. Особенно тщательно стоит вытирать пространство между пальцами, чтобы на коже не оставалась лишняя влага.

Сразу после этого можно нанести крем. Такой простой шаг помогает уменьшить потерю влаги.

Какой крем выбрать для рук после 60 лет?

При сухой возрастной коже лучше подходят не слишком легкие лосьоны, а кремы или более плотные средства. Дерматологи рекомендуют при сухости выбирать продукты, содержащие компоненты, которые помогают удерживать влагу и восстанавливать кожный барьер.

В составе можно искать:

керамиды — поддерживают защитный барьер кожи;

глицерин — помогает удерживать влагу;

гиалуроновую кислоту — увлажняет верхние слои кожи;

мочевину — помогает смягчать сухую и шероховатую кожу;

вазелин и другие окклюзивные компоненты — уменьшают испарение влаги.

Как часто нужно наносить крем на руки?

Одного применения в день может быть недостаточно, если кожа сильно сухая. Крем удобно наносить после каждого мытья рук или по мере появления ощущения стянутости.

Отдельный слой ухода стоит делать вечером. Перед сном можно использовать более плотный крем или мазь, особенно если кожа склонна к трещинам.

Если средство вызывает жжение, зуд или покраснение, его лучше заменить. Даже полезные для сухой кожи компоненты могут не подходить конкретному человеку.

Нужно ли защищать руки от солнца после 60 лет?

Кожа тыльной стороны кистей постоянно подвергается воздействию ультрафиолета, причем не только летом. Солнце способствует фотостарению и появлению пигментных пятен.

Эксперты советуют наносить солнцезащитное средство широкого спектра с SPF 30 или выше на открытые участки кожи, включая кисти рук.

Особенно важно использовать SPF во время длительных прогулок, поездок и работы на улице. Дополнительной защитой могут стать перчатки и одежда, закрывающая руки.

Солнцезащитный крем не заменяет обычное увлажнение. Поэтому утром можно сначала нанести увлажняющее средство, а после его впитывания — SPF, если руки будут находиться на солнце.

Как защитить руки от бытовой химии?

Средства для уборки, мытья посуды и другие бытовые химикаты способны раздражать кожу и нарушать ее защитный барьер.

При работе с ними лучше использовать хозяйственные перчатки. Если внутри перчаток руки потеют, после завершения работы их нужно вымыть и тщательно высушить.

При этом перчатки не должны использоваться на грязных или влажных руках длительное время. После работы можно нанести увлажняющий крем.

Если даже при использовании защитных средств появляется постоянное раздражение, стоит обратить внимание на состав бытовой химии и обсудить проблему с дерматологом.

Что делать с трещинами и очень сухой кожей?

Если кожа стала настолько сухой, что на ней появляются мелкие трещины, обычного легкого лосьона может быть недостаточно. В таких случаях лучше использовать более плотный крем или мазь.

Средства с вазелином и другими окклюзивными компонентами помогают уменьшать потерю воды через кожу. При выраженной шероховатости могут использоваться составы с мочевиной, но концентрацию лучше выбирать в зависимости от состояния кожи.

Не стоит самостоятельно срезать сухую кожу или активно обрабатывать трещины скрабом. Механическое повреждение может только усугубить проблему.

Если трещины глубокие, болезненные, кровоточат или долго не заживают, необходима консультация врача.

Нужно ли использовать скраб для рук после 60 лет?

Регулярное агрессивное отшелушивание возрастной коже обычно не требуется. Скрабы с крупными абразивными частицами могут дополнительно травмировать сухую и тонкую кожу.

Если на руках есть шероховатые участки, лучше сначала наладить увлажнение. Иногда этого оказывается достаточно.

Отдельные средства с мягким отшелушивающим действием могут использоваться при определенных проблемах, но частоту их применения стоит подбирать индивидуально.

Как ухаживать за ногтями и кутикулой?

Уход за руками включает не только кожу, но и ногти. После 60 лет ногтевые пластины могут становиться более сухими и ломкими.

Кутикулу не обязательно постоянно срезать. Достаточно аккуратно отодвигать ее после размягчения и регулярно использовать крем или масло для кожи вокруг ногтей.

Ногти лучше подстригать чистыми инструментами, не оставляя острых краев. При появлении выраженного изменения цвета, формы или структуры ногтевой пластины стоит обратиться к специалисту, поскольку причина может быть не только косметической.

Что делать с пигментными пятнами на руках?

С возрастом на тыльной стороне кистей могут появляться пигментные пятна, связанные в том числе с многолетним воздействием ультрафиолета.

Главная профилактическая мера — защита от солнца. Но если пятно появилось недавно, быстро меняется, имеет неоднородный цвет, неровные края, кровоточит или покрывается корочкой, его нельзя самостоятельно пытаться удалить косметическим средством.

Любые подозрительные образования должен осмотреть дерматолог. Только после диагностики можно решать, требуется ли лечение или косметическая процедура.

Как составить ежедневный уход за руками после 60 лет?

Утром можно нанести увлажняющий крем, а перед выходом на улицу — солнцезащитное средство на открытые участки рук.

В течение дня крем желательно использовать после мытья рук, особенно если кожа быстро становится сухой. Во время уборки и контакта с бытовой химией стоит надевать защитные перчатки.

Вечером достаточно мягко вымыть руки и нанести более плотный увлажняющий крем. Если кожа очень сухая, средство можно использовать и дополнительно перед сном.

Когда нужно обратиться к дерматологу?

Сухость рук обычно можно уменьшить с помощью правильного ухода. Но если кожа постоянно зудит, воспаляется, покрывается болезненными трещинами или не реагирует на увлажняющие средства, причиной может быть дерматологическое заболевание.

Также специалисту стоит показать новые или изменившиеся пятна и образования на коже. Особенно важно не откладывать визит, если они быстро растут, кровоточат, меняют форму или цвет.

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