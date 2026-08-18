«Ситуация отчаянная»: Зеленский показал американским журналистам ржавые Patriot

Фото, видео: www.globallookpress.com/Adam WarøAwa; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Штаты взяли паузу в поставке вооружений киевскому режиму, страны ЕС тоже не спешат делиться с Украиной.

Этой ночью система ПВО Украины не справляется, и союзники не спешат помогать Киеву. Даже Штаты, которые поставляли тонны вооружений, сейчас взяли паузу. Зеленский допустил американских журналистов к секретным местам расположения техники, чтобы показать как ржавеют Patriot без снарядов. Но на подобного рода жалобы Запад реагирует все слабее. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Александр Якименко.

В эфире CNN кадры, которые больше напоминают художественный фильм, чем реальные съемки на линии фронта. Репортеров американского CNN пустили на объект, нахождение которого военные обычно держат в строжайшей тайне. Но тут, по версии американского журналиста, снять сюжет об этой самой дорогой машине на вооружении ВСУ его попросил лично Владимир Зеленский.

«Вид пустых пусковых установок напугает любого украинца. После десятков попыток договориться с союзниками по телефону, Зеленский попросил меня попытаться узнать, где можно достать ракеты-перехватчики. То, что нам показали эту пустую батарею, — шаг очень необычный. И он многое говорит о том, насколько отчаянная сейчас ситуация», — сказал корреспондент CNN Ник Патон Уолш.

На самом деле западным журналистам регулярно показывают секретные объекты: за четыре месяца репортеры Fox News побывали на тайной подземной фабрике по сборке дронов, те же CNN — в секретном бункере, откуда ВСУ контролируют полеты беспилотников, а Business Insider якобы на передовой, где наблюдали запуск британских дронов новой конфигурации.

Лейтмотив всех этих материалов один — Украине срочно нужно больше вооружений. И свежий репортаж не стал исключением. В эфире — рассуждение Зеленского о том, какой именно части американского арсенала Украине будет достаточно. Измеряет почему-то не в количестве боеголовок, а в процентах, хотя информация о запасе ракет в США засекречена, а потому вряд ли известна кому-либо на Украине, включая Зеленского.

«Я прошу продать мне 5%, всего 5% ракет из американских запасов. Если нам дадут эти 5%, мы переживем эту зиму. А сейчас у меня лишь около одного процента», — сказал Владимир Зеленский.

Истерика о нехватке ракет, беспилотников и вообще абсолютно всех видов вооружений на Украине нарастает по мере того, как скудеет помощь союзников. США, которые в прошлом году продавали вооружение европейцам, теперь переключились на новый конфликт на Ближнем Востоке и честно признают, что теперь и Patriot, и другие ракеты нужны им самим. После саммита НАТО в Анкаре Трамп сначала пообещал было передать лицензию на производство Киеву. Но, вернувшись в Вашингтон, оценил риски и передумал.

«Мы должны очень осторожно подходить к вопросу о том, кому разрешать производить это невероятное оружие. Нужно действовать крайне взвешенно. Те, кому вы передаете подобные технологии, однажды могут обратить их против вас. Такое возможно, такое уже случалось не раз», — сказал президент США Дональд Трамп.

Теперь за право производства Patriot борются Берлин и Варшава. Как пишут польские специализированные издания, обе страны уже подали официальные заявки и теперь ждут решения из Вашингтона. А пока за все лето Польша передала ВСУ всего пять таких ракет-перехватчиков. Бывший министр обороны страны доступно объяснил, почему больше поставок не предвидится.

«Должны ли мы передать ракеты для Patriot украинцам? Нет, потому что это дефицитный товар. Эти ракеты должны защищать польское небо. А у нас на вооружении кроме Patriot особо ничего нет», — сказал министр национальной обороны Польши в 2018–2023 годах Мариуш Блащак.

На такие же позиции сейчас встали в большинстве стран Европы. Власти Болгарии публично объяснили, что уже отдали все, что могли. Во Франции и Германии, которые считались локомотивами в «коалиции желающих», военную помощь сокращают, но не особенно это афишируют. И причина, по словам военных аналитиков, та же: до сих пор множество вооружений и компонентов покупали у США, теперь они в дефиците, заменить их нечем, а передавать Украине то, что нужно самим, не хотят.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.