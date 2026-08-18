В Коломне обломки дрона повредили ЗАГС, магазин и жилой дом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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От действий украинских боевиков в области пострадали три человека, в том числе ребенок.

В результате атаки украинских беспилотников в подмосковной Коломне пострадали здания. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома на Советской площади», — отметил глава региона.

Он также уточнил, что упавшие фрагменты сбитых дронов ВСУ спровоцировали пожар в торговом павильоне ТЦ «Глобус».

Всего в ночь на 18 августа над областью силами ПВО России были перехвачены более 150 беспилотников. В результате этой атаки пострадали три человека, в том числе ребенок. В Раменском десятилетняя девочка получила осколочное ранение кисти. Она была госпитализирована. В Богородском округе пострадала женщина, а в Коломне мужчина. Им также была оказана медицинская помощь.

Здания, в том числе и жилые, повреждены в деревне Кузнецы, в Павловском Посаде, Богородском, Котельниках и Электростали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате удара ВСУ по автобусу в Белгородской области погибла одна мирная жительница. Кроме того, пострадали девять человек. Транспортное средство было гражданским. В нем находились сотрудники одного из предприятий Ракитянского округа.

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