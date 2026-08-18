В России утвердили даты начала и окончания учебного года 2026-2027

Минпросвещения: учебный год продлится с 1 сентября 2026 по 26 мая 2027 года

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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В сентябре школы откроют двери для 17,5 миллиона детей.

Предстоящий учебный год завершится не раньше 26 мая 2027-го. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

«Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года», — уточнили в министерстве.

Также там отметили, что каждая образовательная организация России при разработке календарного учебного графика на год может как использовать уже созданные федеральный график, так и составить свой собственный с опорой на рекомендации министерства.

При его разработке в Минпросвещения учитывались региональные, этнокультурные традиции и плановые мероприятия.

Еще в пресс-службе добавили, что в этом году в российских школах будут учиться около 17,5 миллиона человек. Причем 1,5 миллиона из них — это первоклассники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме России предложили ввести ежегодную выплату на школьную форму. Эта инициатива должна оказать заметную финансовую помощь родителям при подготовке детей к новому учебному году.

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