Европа в огне и без воды: пожары выжгли полмиллиона гектаров, а реки пересохли

Фото, видео: 5-tv.ru

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Еврокомиссия прогнозирует ухудшение ситуации.

Неутешительный прогноз дал исследовательский центр Еврокомиссии. Согласно опубликованной карте, новые лесные пожары ожидаются по всей Европе. Причем их вероятность оценивается как крайне высокая. И это подтверждается ситуацией на земле.

В Бельгии за последние дни выгорело три тысячи гектаров леса — больше, чем когда-либо. Огонь сейчас удается сдерживать только благодаря начавшемуся дождю. Хорватии при этом остается надеяться только на пожарных. Пламя полностью уничтожило тысячу гектаров и 28 домов. Кадры тушения публикуют местные ВВС.

Ситуация на континенте настолько сложная, что проще сказать где пожаров наоборот не наблюдается. С начала года из-за аномальной жары сгорело уже более полумиллиона гектаров. Погибли не менее 12 человек, уничтожено почти 300 домов.

Крупнейшие реки пересыхают. Из-за этого встает сельское хозяйство, грузоперевозки и даже энергетика. Так, например, в Венгрии почти полностью остановила работу АЭС «Пакш», ее не могут охлаждать из-за обмеления Дуная.

Колоссальная нагрузка легла на здравоохранение. Исследователи насчитали более 16 тысяч случаев избыточной смертности.

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