Дети Донбасса посетили в рамках экскурсии автодром «Игора Драйв» в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Организацию обеспечил фонд, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ».

Дети сейчас используют последние дни каникул с куда большим удовольствием. Некоторым, например, довелось услышать рев гоночных моторов. Юные гости из Донбасса побывали на автодроме «Игора Драйв», увидели гонки с первых рядов, заглянули в боксы и даже познакомились с профессиями, о которых обычно узнают разве что из телевизора. Дети не скрывают — то, о чем мечтали, вдруг оказалось на расстоянии вытянутой руки. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко — о каникулах, которые точно не забудутся.

Выбрать своего фаворита на гоночной трассе, сфотографироваться с любимым блогером, а потом болеть на трибунах и наперебой делиться впечатлениями.

«Впечатления просто тут бомбические! Все весело, красиво очень», — озвучила свою оценку одна из участниц экскурсии.

Для таких гостей на крупнейшем и самом современном автодроме в Европе — «Игора Драйв» — открыты практически все двери. Можно не только оценить инфраструктуру, но и познакомиться с профессиями пилота, механика, маршала.

«Максимальная скорость у автомобиля примерно сегодня была показана — 214 километров в час, средняя — 213 где-то будет. Ну, и вес — 540 килограммов», — рассказали детям.

И это этап Российской серии кольцевых гонок — одного из самых престижных и захватывающих событий в мире автоспорта. Серия динамичных заездов с напряженной борьбой на каждом круге. Скорость и звук — на пределе. Оставаться равнодушным в эти секунды просто невозможно. Тем более что «Игора Драйв» — это точка притяжения для сильнейших гонщиков и команд страны.

«Короткие гонки как раз-таки нацелены на то, что надо выкладываться с самых первых кругов и держать максимальный темп. С точки зрения инфраструктуры — это лучшее место, где вообще можно гоняться», — отметил гонщик Дмитрий Шишко.

В этот раз гости не просто наблюдают за происходящим с трибун. У них есть возможность почувствовать себя частью этого спортивного мира. Например, вблизи рассмотреть любой автомобиль или даже посетить боксы команд.

Многие из ребят не скрывают: о таком раньше могли только мечтать.

«Это вообще моя мечта детства была — посмотреть на такие гонки. Я очень рад, я удивлен, у меня шок», — поделился участник экскурсии Глеб Сапунов.

«Нравится то, что такие экскурсии вообще есть, и что нам это показывают, что есть такая возможность. Мы бы в своем городе такое, конечно, не увидели бы, и для нас это в новинку все», — рассказали Мария Кошкош и Рамина Каци.

Принимать гостей из города-побратима — уже добрая петербургская традиция. По приглашению правительства Санкт-Петербурга эти ребята отдыхают в лагере. Поездку на автодром «Игора Драйв» для них организовал благотворительный Фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ».

«В Петербурге очень классно нас приняли, радостно. Водят на экскурсии, очень классные впечатления. Мы круто заканчиваем каникулы, весело. Надо отдохнуть перед учебным годом, набраться сил», — рассказали участники экскурсии.

И это не единственный пункт насыщенной программы: впереди — целая смена, полная приключений, новых знакомств и незабываемых впечатлений. Все, чтобы, вернувшись домой, эти школьники без сомнения сказали: у них были лучшие каникулы — в Петербурге.

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