«Об этом мечтал Табаков»: Машков рассказал, как театр растит молодых режиссеров

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Народный артист не только поддерживает новое поколение постановщиков, но и делится с ними собственными идеями спектаклей.

Театр — это место, где начинающий артист может перевоплотиться и в героя классической драмы, и в режиссера — и вот он уже создает собственные миры на большой сцене. Именно театр должен взращивать новое поколение российских постановщиков. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков.

Знаменитая Табакерка открыла своей 41-й сезон. Кроме того, в этом году храм искусства будет праздновать юбилей — 40-летие. И его сотрудники, в их числе Владимир Машков, смогут в очередной раз сказать, что традиции театра живы. Дело покойного Олега Павловича Табакова продолжают его единомышленники.

«Вся здесь скамейка запасных. Как была здесь у Олега Паловича, он создал пять художественных руководителей театров. Зачем же ломать эту традицию? Пусть ребята развиваются интенсивно. Еще раз говорю, в каком театре молодые артисты становятся режиссерами? Вы где-нибудь это видели? И я нет. Я очень мечтал об этом, об этом мечтал Табаков», — заявил Машков.

Как отметил худрук Табакерки, в театре «трудно приживаются» режиссеры, особенно те, что приходят со стороны и пытаются навязать свой устав. «Матерые» актеры не позволят новичку принимать неверные, по их мнению, творческие решения. Машков уверен, что эти сложности укрепляют дух режиссера, учат его находить не только выстраивать сцены в спектакле, но и взаимодействовать с артистами, заражать их своими идеями.

«Здесь так, поэтому нужно быть сильно готовым. Поэтому ребята знают, что рискуют, чтобы предъявить, увлечь артистов. Поэтому это для меня самый невероятный момент, вот в моей жизни, развития. Я вижу ребят, на которых я могу положиться и, может быть, уже без режиссерского зуда, а в какой-то момент сыграть что-то», — отметил мастер.

По словам Владимира Машкова, он готов пойти еще дальше, помогая становлению молодых постановщиков. Некоторые спектакли, задумки и наработки, которые могли бы вырасти в цельные произведения, он передает своим ученикам.

Ранее в интервью 5-tv.ru Владимир Машков объяснил, что помогает артистам сохранять ясный ум, блистательную память и искрометный юмор до глубоких седин.

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