Ясный ум до старости: Машков рассказал о влиянии драмтеатра на мозг артиста

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Худрук Театра Табакова привел результаты исследования.

Работа артиста драматического театра оказывает большое влияние на его когнитивные способности. Об этом заявил 5-tv.ru председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков на открытии юбилейного сезона — в этом году легендарной «Табакерке» исполняется 40 лет.

Он отметил, что Театральная школа Олега Табакова работает по экспериментальной программе интегрированного образования, кроме того, сам Машков активно занимается задачами русского психологического театра, основу которых создал педагог Константин Станиславский, который в свою очередь отталкивался от опытов физиолога Ивана Павлова.

«Деятельность артиста драматического театра влияет на когнитивные способности человека… Слаженная работа (двух частей) гиппокампа и дает возможность человеку развиваться. Гиппокамп первый страдает от возрастных изменений. С него начинаются тяжелые последствия для организма человека», — пояснил Машков.

По словам режиссера, было проведено исследование, в котором приняли участие 100 артистов и студентов драматического направления разного возраста, от самого старшего до младшего, и 100 представителей других профессий. Они прошли энцефалограмму, МРТ головного мозга и другие процедуры, а также тестирование когнитивных способностей. Выяснилось, что способности актеров значительно выше, чем у остальных.

«Не идет разговор, кто умнее и не умнее. Идет разговор о когнитивном резерве… Большое количество запоминаний задач, целей. То есть это большая когнитивная работа. Плюс, еще раз говорю, работа с текстом, со словом… Вы обратите внимание, дорогие друзья, как много артистов достаточно преклонного возраста с абсолютно кристальной головой, с пониманием происходящего», — привел пример режиссер.

Еще один показатель высокого интеллекта артиста — это юмор. И им с блеском жонглируют многие театралы в преклонном возрасте, несмотря на плотный график работы, сбитый режим сна, большие нагрузки. Машков призвал всех развивать свои таланты и пробовать себя в актерстве.

Ранее, как писал 5-tv.ru, режиссер также объяснил, какая работа разрушает жизнь человека, и что делает его сильнее.

«Табакерка» открывает 41-й сезон, не исключено, что Машков снова выйдет на сцену в качестве актера.

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