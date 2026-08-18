Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По мнению артиста, ЗОЖ не спасет от раннего выгорания.

Жизненные вызовы, конфликты и проблемы, тяжелый труд — необходимость для человека, который занимается любимым делом. Об этом заявил 5-tv.ru председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков на открытии юбилейного сезона — в этом году легендарной «Табакерке» исполняется 40 лет.

Он считает, что оглянуться на свою судьбу с улыбкой помогут результаты того самого тяжелого труда и достигнутые цели. Поэтому не стоит судить артиста или представителя любой другой профессии за то, что он отдавал работе все силы. Возможно, именно в ней его счастье.

«Знаете, тоже искусственный интеллект посчитал, что вот те, кто ЗОЖ (здоровый образ жизни. — Прим. ред.) занимаются, — долгожителей нет. <…> А все долгожители — это те люди, которые занимались, много ходили, много работали, были счастливы от той деятельности, и главное, у них была цель», — сказал Машков.

По мнению народного артиста, цель необязательно должна быть высокой, она может быть простой, даже бытовой. Стараться можно даже не для себя, ведь некоторые трудятся, чтобы раскрывать чужие таланты или помогать близким. И это дает людям стимул «жить долго и в полном сознании».

«Трудоголизм — я уверен, что это очень хорошо. В этом смысле это же потребность вашего организма, ваших чувств, вы понимаете, и от этого не разрушается человек, а наоборот — обогащается. А вот если вам приходится заниматься невыносимой деятельностью, которую вы не любите, и приходится только из-за того, чтобы выживать, — конечно, это тяжело», — заключил Владимир Машков.

Ранее в интервью 5-tv.ru худрук легендарной «Табакерки» рассказал о преемственности театральных поколений. О том, с какими трудностями сталкиваются молодые режиссеры, и о том, как сам Машков помогает им становиться большими художниками. И в стартующем 41-м театральном сезоне у него большие планы на новую поросль.

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