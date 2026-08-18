Украинские военкомы вытащили таксиста из-за руля, пассажирку лишили телефона

Сотрудники ТЦК в Кировоградской области силой вытащили таксиста из автомобиля

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mihir Melwani; 5-tv.ru

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Женщина не смогла отбить водителя у «людоловов».

Украинские ТЦК начали преследовать даже таксистов: соответствующие кадры были сняты в Кировоградской области. Мужчина вез пассажирку, когда его автомобиль остановили военкомы. Водителя силой вытащили из машины.

Пассажирку, которая пыталась помешать этому беспределу, просто сбили с ног, бросили на землю, и отобрали у нее телефон.

Украинцы регулярно жалуются на силовые методы мобилизации, соцсети наполнены сообщениями о фактах жесткого задержания мужчин сотрудниками ТЦК.

Киевский режим объясняет ужесточение мобилизационных мер нехваткой личного состава ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине военкомы начали совершать «поквартирный обход» по ночам. К потенциальным мобилизованным пробираются даже через балкон.

Накануне стало известно о задержании сотрудниками ТЦК в Киеве двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви — митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и протоиерея Тульчинской епархии Анатолия Вишневого. Их доставили в районный военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии.

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