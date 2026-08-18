На ряде заправок в столичном регионе наблюдается дефицит топлива

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Эксперты связывают ситуацию сразу с несколькими факторами.

В российские регионы вернулись очереди на заправках. Так, дефицит уже заметен на каждой третьей АЗС в Москве и Подмосковье. Причем где-то доступно только дизельное топливо, а где-то бензин отпускают с ограничениями. Эксперты связывают ситуацию сразу с несколькими факторами, на которые сейчас практически невозможно повлиять. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов оценил ситуацию на столичных заправках.

Это больше походит на какой-то квест по московским изогнутым улицам. Задача — помочь водителю найти бензин. На многих заправках бензин если и есть, то только по топливным картам. Дизель — вот есть, но не всем он нужен.

— Не понимаем, есть ли смысл стоять? Какой бензин есть?

— Да бензина никакого нет.

В интернете ситуацию с топливом в Москве и области уже окрестили «второй волной» топливного дефицита. В аналитических компаниях подсчитали: в столичном регионе 1850 АЗС. К середине августа полноценно работали только 1226 из них. То есть на каждой третьей заправке дефицит.

«И вот странность — сейчас топливо необходимо аграриям. Уборочная страда, как-никак. И вроде бы, по логике, не хватать должно солярки. Но нет. Как раз дизельное топливо в наличии почти везде, а с бензином проблемы», — отметил корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

И вот вопрос: а почему так происходит? Понятно, что первая волна нехватки топлива была связана с террористическими атаками боевиков с Банковой на НПЗ. С этим в итоге справились, наладив логистические цепочки. Сейчас-то что?

«А сейчас цепочек не хватает просто. И усилились риски дефицита. Они могут быть связаны точно так же с внеплановым ремонтом на НПЗ», — пояснил эксперт рынка нефтепродуктов Сергей Терешкин.

При этом, как ни странно, но нефтяные компании из-за атак вражеских дронов не сильно теряют в доходе, а порой и зарабатывают: во-первых, страховка, а во-вторых, рост цен из-за дефицита топлива тоже приносит монету в карман.

«Если они продают маленький объем по высокой цене, для них это прекрасно. Вы всегда получите компенсирующую цену, премиальную цену, а заплатит за нее потребитель», — указал экономист и политолог Василий Колташов.

«Мы сами прокатились по дорогам Москвы и области. И вот результат наших наблюдений. Посетили 21 АЗС: 92-й есть на семи, 95-й — на шести заправках, 98-й — на пяти. Но и дизель встречается не везде. А тут еще и вопрос цены возник: откуда такие цифры на 98-й, например?» — сказал корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

«Максимум того, что может быть, — в октябре будет попроще с точки зрения спроса. Но нельзя сказать, что это сильно ситуацию исправит. Спрос чуть-чуть спадет, но все равно потребление, оно будет достаточно большое, его надо закрывать», — заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

В Федеральной антимонопольной службе этот вопрос тоже возник. И вот что там показали проверки топливных бизнесменов.

«К настоящему моменту с начала года ФАС России совместно с территориальными органами возбуждено в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 41 дело, выдано 68 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства», — указали в ФАС.

Понятно, что проверки антимонопольщиков будут продолжаться. А есть же еще перекупщики и спекулянты, которые не только наживаются на дефиците, а зачастую его сами и создают. Но когда ситуация наладится? В Минэнерго нам ответили — меры принимаются.

«До 31 января 2027 года действует временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей», — подчеркнули в министерстве.

Но пока даже помощь дружественных стран не сильно меняют ситуацию. Да, два белорусских НПЗ перегоняют топливо нам. На днях прибыла первая партия нефтепродуктов из Индии по морю. Но скорее надеяться нужно на свои НПЗ. А к их менеджменту вопросов множество.

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