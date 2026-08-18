Российские стрелки забрали половину наград на международных соревнованиях в ЮАР

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Спортсмены добились успеха с винтовкой отечественного производства.

Российские стрелки Максим Каданцев и Алексей Дубровин одержали победу на международных соревнованиях по экстремально дальней стрельбе (Extreme Long Range — ELR) King of 1 & 2 Miles South Africa, проходивших в ЮАР. Об этом сообщили представители Московской оружейной компании.

Дисциплина ELR считается одной из самых сложных в высокоточной стрельбе — в первую очередь из-за предельных дистанций. Кроме того, на подобных рубежах решающее значение имеют и ветер, и точность баллистических расчетов, и слаженность стрелка и корректировщика, а также технические возможности винтовки. В паре с корректировщиком Алексеем Дубровиным Каданцев стал лучшим в стрельбе на одну милю, он поразил мишень 14 раз из 15 возможных. При этом использовалась винтовка отечественного производства.

Всего российская команда завоевала три награды - золотую и бронзовую медали на дистанции в одну милю и бронзу на двух милях. Таким образом, фактически российские стрелки везут домой половину наград.

В дисциплине King of 1 Mile стрельба ведется на дистанцию до 1660 метров, в King of 2 Miles — до 3272 метров. Организаторы называют эти соревнования одними из самых престижных в мире, где ежегодно собираются сильнейшие стрелки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спортсменки завоевали золото в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. В составе сборной выступали Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина. По итогам соревнований они набрали 165,43 балла.

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