Мощи Спиридона Тримифунтского доставили в Россию с Корфу

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Десница святителя будет доступна для поклонения верующих до 20 сентября.

Десницу святителя Спиридона Тримифунтского — одного из наиболее почитаемых в христианском мире святых — доставили в Россию с греческого острова Корфу для поклонения верующих. Самолет со святыней на борту приземлился в московском аэропорту Шереметьево, там была организована торжественная встреча.

Как рассказала журналистам РИА Новости пресс-секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина, мощи пробудут в России до 20 сентября.

«Даты пребывания ковчега со святыми мощами в России: 17 августа — 20 сентября», — отметила она.

По ее словам, для миллионов православных верующих в России это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона. Десницу принесут для поклонения в 13 городов. Сначала доступ паломников к святыне будет организован в Чебоксарах с 20 по 21 августа. В Казани верующие смогут поклониться святым мощам с 21 по 25 августа, в Дивеево — 25 августа, а в Нижнем Новгороде — с 26 по 27 августа.

В Санкт-Петербурге мощи будут доступны 28–31 августа, в Пскове — с 1 по 2 сентября, в Смоленске 3–2 сентября. Паломники в Иркутске получат такую возможность 5–6 сентября, в Хабаровске — с 7 по 9 сентября. Челябинск примет десницу 10–11 сентября, Екатеринбург — 12–13 сентября, Владимир — с 13 по 14 сентября. Последней точкой станет Москва — с 15 по 20 сентября.

В последний раз десницу Спиридона Тримифунтского привозили в Россию в 2018 году.

Святитель Спиридон появился на свет в конце III столетия на Кипре. До рукоположения в епископы Тримифунта был пастухом, имел семью. Согласно преданиям, он творил чудеса: останавливал засуху, врачевал недужных, восполнял елей в лампадах, помогал нуждающимся. Скончался около 348 года, погребение состоялось в храме Святых апостолов в Тримифунте. В VII веке останки переместили в Константинополь, а после падения Византии — на Корфу, где они пребывают по сей день.

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