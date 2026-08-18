Группа из восьми альпинистов пропала на Эльбрусе

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Спасатели уже обследуют маршрут восхождения в поисках туристов.

Спасатели начали поиски группы из восьми альпинистов, которые не вышли на связь во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике в мессенджере МАКС.

«В Кабардино-Балкарии проводятся поисково-спасательные работы на горе Эльбрус», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, маршрут группы был зарегистрирован заранее. После того как альпинисты не связались со спасателями в установленное время, на поиски направили 14 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Специалисты обследуют маршрут на южном склоне горы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спасатели обнаружили тело 65-летней туристки из Санкт-Петербурга, пропавшей в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

Женщина исчезла в ущелье Адыр-Су. Спасатели ежедневно обследовали район ее возможного местонахождения. В итоге туристку нашли в реке Баксан. Тело эвакуировали и передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

В поисковой операции участвовали 11 сотрудников Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России и две единицы техники.

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