Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Он был также издателем газеты, автором и исполнителем песен.

Умер бывший сенатор от Севастополя и издатель «Севастопольской газеты» Андрей Соболев. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня ушел из жизни Андрей Николаевич Соболев. В Севастополе его знали и любили. Он был издателем „Севастопольской газеты“, автором и исполнителем, поэтом-песенником, одним из героев Русской весны», — написал Развожаев в личном блоге.

Губернатор напомнил, что Соболев был депутатом первого созыва Законодательного собрания Севастополя, а позднее представлял город в Совете Федерации.

По словам Развожаева, Соболев занимал активную гражданскую позицию, поддерживал русский язык и культуру, а также помогал жителям Донбасса, доставляя гуманитарные грузы.

Андрей Соболев родился 1 декабря 1954 года. После воссоединения Крыма с Россией он стал первым сенатором от Севастополя и представлял регион в Совете Федерации с октября 2014 года по сентябрь 2017 года. В верхней палате парламента он входил в комитет по науке, образованию и культуре.

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