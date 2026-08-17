Следствие раскрыло роль Лерчек в схеме с выводом денег за рубеж

Следствие считает Лерчек исполнителем по делу о выводе денег в ОАЭ

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Сведения о действиях блогера содержатся в материалах уголовного дела.

Следствие считает, что блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, была исполнителем в организованной группе по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru.

«Чекалина В. В., согласно распределению ролей, из корыстной заинтересованности, являясь исполнителем организованной группы, предоставляла участникам организованной группы реквизиты, которые в дальнейшем использовались участниками организованной группы, в том числе для создания информационного продукта — фитнес-марафона и его рекламы», — говорится в материалах.

Суд ранее назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей.

Прокуратура не согласилась с решением суда и подала апелляционное представление. Гособвинение просит назначить блогеру шесть лет условно и увеличить штраф до 1,2 миллиарда рублей.

Как писал 5-tv.ru, защита Валерии Чекалиной подала апелляцию на приговор. Адвокат Константин Третьяков отметил, что полноценную жалобу пока не удалось подготовить, поскольку осужденной и ее защитникам не выдали текст решения суда в установленный пятидневный срок.

Кроме того, 5-tv.ru сообщал о том, что бывший супруг блогера Артем Чекалин получил семь лет лишения свободы по этому делу.

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