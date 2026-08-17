«Это ужасно»: что известно о болезни Нелли Уваровой

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Представительница актрисы заявила, что звезда «Не родись красивой» продолжает работать.

Здоровье актрисы Нелли Уваровой на данный момент не вызывает беспокойства. Об этом заявила 5-tv.ru ее агент Наталья Соболь, комментируя распространяющиеся в сети сообщения о якобы резком ухудшении самочувствия артистки.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Уварова внезапно стала плохо видеть и слышать. Утверждается, что на верхнем веке правого глаза актрисы зафиксировали странное образование, а левым глазом без коррекции она видит лишь на 10%. Также якобы произошла частичная потеря слуха после купания. Кроме того, в публикациях упоминались першение в горле и сухой кашель. При этом медицинских документов или официальных заключений, подтверждающих эти сведения, представлено не было.

Агент Наталья Соболь в беседе с 5-tv.ru назвала распространяемые сообщения глупостью.

«Такая глупость, я прям поражена», — заявила агент.

Соболь также подчеркнула, что актриса не прекращала работу и находится на съемочной площадке.

«Нелли в прекрасном самочувствии, снимается. И тем, кто это пишет, просто не знаю, что сделать. Но это ужасно», — сказала представительница Уваровой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Ольга Ломоносова рассказала о зрителях, которые до сих пор отождествляют ее с Кирой Воропаевой из «Не родись красивой». Актриса с иронией отметила, что некоторые поклонники даже верят в ее реальную вражду с Нелли Уваровой. При этом Ломоносова считает, что Кира лишь защищала свое личное счастье от Кати Пушкаревой.

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