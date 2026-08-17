Лифт с двумя подростками сорвался в доме на юго-востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/

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Кабина неожиданно пошла вниз во время движения, однако сработала система экстренного торможения.

Лифт с двумя 16-летними подростками сорвался в жилом доме на улице Юных Ленинцев в Москве. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала местная жительница Рамина.

В кабине находились сын собеседницы и его знакомая. Во время движения лифт неожиданно пошел вниз, однако сработала система экстренного торможения. После остановки в кабине появился дым.

Подростки попытались связаться с диспетчером, но кнопка вызова оказалась неисправна. Не сумев вызвать помощь, дети начали кричать. Их услышали соседи и вызвали экстренные службы, которые вскоре прибыли и освободили подростков.

Рамина утверждает, что оба лифта в доме — пассажирский и грузовой — регулярно выходят из строя с момента заселения. По ее словам, из-за неисправностей особенно сложно приходится пожилым людям, которые вынуждены подниматься на верхние этажи пешком.

Жильцы пытались решить проблему мирным путем, однако это не принесло результата. Теперь собственники квартир готовят обращение в прокуратуру с требованием провести проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о падении лифта в Махачкале, в результате которого травмы получили четыре человека. Позже выяснилось, что кабина была перегружена: внутри находились девять пассажиров вместо шести. Всех пострадавших с переломами доставили в больницу.

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