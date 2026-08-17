Трамп пригрозил ударить по Оману, если тот помешает США

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

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Американский президент заявил, что США могут ударить по стране, если она помешает их планам по Ирану.

Президент США Дональд Трамп пригрозил «разбомбить к чертям» Оман, если страна будет мешать действиям Вашингтона в отношении Ирана. Об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на слова Трампа в телефонном интервью.

«Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомбим их к чертям», — цитирует канал американского президента.

Оман не принимает сторону США или Ирана в конфликте и считает себя нейтральной страной, отметили журналисты. При этом Маскат помогает сторонам вести переговоры. Сейчас Оман пытается договориться с Ираном о возобновлении движения судов через пролив.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп заявил о желании сделать Ормузский пролив территорией США после окончания конфликта с Ираном.

Американский президент также утверждает, что Тегеран терпит серьезное поражение в противостоянии с Вашингтоном. По словам Трампа, американские военные контролируют ситуацию в районе пролива. Кроме того, он отметил, что из-за происходящего Иран теряет миллионы долларов.

Тем временем саудовские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня.

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