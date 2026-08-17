Верховный суд РФ оставил в силе решение о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Зыков

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Апелляция партии не изменила решение, принятое несколькими днями ранее.

Верховный суд России отклонил жалобу партии «Яблоко» на решение об отмене регистрации ее федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Таким образом, решение о снятии партии с выборов в Госдуму девятого созыва осталось в силе. Регистрация федерального списка «Яблока» была отменена 10 августа.

Согласно информации, размещенной на сайте Верховного суда РФ, основанием для такого решения стали нарушения законодательства об авторском праве, допущенные партией при проведении агитации, а также получение денежных средств от лиц, имеющих зарубежное финансирование.

Инициатором разбирательства выступила партия «Родина». Она направила в Верховный суд заявление с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму.

Лидер «Родины» Алексей Журавлев ранее обвинял «Яблоко» в получении иностранного финансирования от структур предпринимателя Михаила Ходорковского*. Кроме того, он указывал на другие нарушения, допущенные партией.

10 августа Верховный суд уже принял решение снять «Яблоко» с выборов. После этого партия обратилась с апелляционной жалобой, однако 17 августа высшая судебная инстанция ее отклонила.

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* — признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ