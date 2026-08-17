Пропавшую два года назад спортсменку заметили в Дагестане

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Девушку уже объявили в международный розыск.

Загадочно пропавшую более двух лет назад спортсменку Анну Цомартову могли видеть в Дагестане. Об этом сообщила мать девушки Диана, а кадры с камер видеонаблюдения предоставил 5-tv.ru.

5-tv.ruПо словам Дианы, днем 15 августа в службу 112 обратились с сообщением о том, что видели Анну у магазина в Буйнакске. Так это или нет — неизвестно.

Студентка Анна Цомартова исчезла в феврале 2024 года после соревнований по тайскому боксу. Вечером того дня 22-летняя девушка вышла из Дворца спорта погулять, но так и не вернулась. Позже ее видели на берегу Каспийского моря — тогда возникло подозрение, что девушка могла утонуть, однако никакого подтверждения этой версии не нашлось.

Вскоре девушку, очень похожую на Анну, заметили в Дубае. Однако таинственная незнакомка на чистом русском языке заявила, что ее с кем-то путают. Спортсменку объявили в международный розыск, но ее местонахождение до сих пор остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинской области продолжаются поиски несовершеннолетней девочки из Магнитогорска, которая пропала почти неделю назад. По информации волонтеров, подросток покинула свой дом и с того времени о ее судьбе нет никаких вестей. Отмечается, что местонахождение пропавшей остается неизвестным, и она может находиться в любом из населенных пунктов области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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