ЛДПР предлагает автоматические субсидии пенсионерам на ЖКУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Слуцкий направил соответствующее письмо Татьяне Голиковой.

ЛДПР предложила назначать субсидии на ЖКХ для пенсионеров автоматически. Председатель партии Леонид Слуцкий направил соответствующее письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. Текст письма есть в распоряжении 5-tv.ru.

«В целях реализации принципов адресности, доступности и справедливости социальной поддержки полагаем необходимым установить беззаявительный (проактивный) порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пенсионерам на основании данных о доходах и начислениях, имеющихся в распоряжении Социального фонда России, Федеральной налоговой службы и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги», — говорится в письме.

Слуцкий отметил, что пенсионеры и так испытывают огромную финансовую нагрузку.

«Пенсии мизерные, а все вокруг продолжает дорожать: от коммунальных услуг до продуктов и лекарств. И даже за положенной поддержкой пенсионер должен обращаться сам: выяснять, имеет ли он право на субсидию, очно подавать заявление, мотаясь по инстанциям, разбираться в порядке назначения льготы», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

По его словам, не все пожилые люди умеют пользоваться порталом госуслуг. А очное оформление для одиноких пенсионеров или тех, кто имеет проблемы со здоровьем, часто превращается в «настоящее испытание очередями и равнодушием чиновников». В результате часть людей отказываются от оформления, и помощь от государства не доходит до них, добавил он.

«Мы в ЛДПР уверены, что назначение субсидии на оплату ЖКУ пенсионерам должно происходить без необходимости приносить кипу бумаг и заявлений, на основании данных госорганов. Если человек соответствует установленным критериям, государство должно предоставить ему такую поддержку автоматически», — сказал Слуцкий.

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