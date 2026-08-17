Успенская раскрыла главный недостаток будущего зятя

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица иронично пожаловалась на жениха дочери.

Певица Любовь Успенская неожиданно раскритиковала выбор своей дочери Татьяны Плаксиной. Об этом 5-tv.ru сообщила сама артистка.

Татьяна Плаксина с женихом. Пресс-служба Любови Успенской

Певица призналась, что главный недостаток нового мужчины в ее семье — это несвоевременность. По мнению королевы шансона, 22-летний Артем Москвин должен был встретиться с ее дочерью намного раньше.

«Я этого мальчика очень полюбила. Он никогда не придет в дом, чтобы не принести корзину цветов мне, Тане, а также домработнице», — ранее делилась певица.

Артем — выпускник искусствоведческого факультета МГУ, сейчас учится в аспирантуре и помогает Татьяне с организацией выставок. Пара познакомилась благодаря общему знакомому в московском парке, и Плаксина призналась, что влюбилась с первого взгляда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 36-летняя художница Татьяна Плаксина приняла решение сменить фамилию, чтобы носить имя своей матери. Она пояснила, что хочет избавить представителей СМИ от необходимости постоянно уточнять ее родство, поскольку ее и так всегда представляют с добавлением имени знаменитой родительницы. Девушка отметила, что мать является самым близким для нее человеком, который всегда оказывал поддержку даже в те моменты, когда она сама была против.

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